نادي قريات ينفذ برنامجا للتوعية البيئية الجمعة القادم

ينفذ نادي قريات يومي الجمعة والسبت القادمين برنامج ” التوعية البيئية ” الذي اطلقته وزارة الثقافة والرياضة والشباب والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على أهمية دور الشباب الفاعل في خدمة المجتمع والحرص على تحقيق الاهداف المنشودة من خلال الأدوار المنوطة به، حيث يشتمل البرنامج على تنظيم حملات نظافة عامة في جميع الولايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع فيروس كورونا ” كوفيد 19 “.

وقد قام مجلس إدارة نادي قريات بتشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ برنامج التوعية البيئية، حيث تم تقسيم الفعاليات على مدار يومي الجمعة والسبت القادمين وستكون فعاليات يوم الجمعة الأولى تنطلق من أمام سد وادي ضيقة الى حصن المزارع لمسافة 5 كيلو مترات يشارك فيها جولة نادي قريات والفعالية الثانية تقام في الفترة المسائية لمسافة 15 كيلومترا تنطلق من محمية راس الشجرة الطبيعية الى منتزه هوية نجم قرية ضباب يشارك فيه فريق دراجون نادي قريات .

اما فعالية يوم السبت القادم في الفترة الصباحية عبارة عن حملة تنظيف في البحر يقوم بها فريق غواصي نادي قريات كما تشارك جوالات نادي قريات في الحملة لمسافة 1كيلومتر .

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