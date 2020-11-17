بحضور سبعة عشر ناديا الجمعية العمومية لاتحاد التنس تؤجل الانتخابات إلى منتصف مايو القادم

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العماني للتنس على تأجيل انتخابات مجلس ادارة الاتحاد إلى 16 مايو من العام القادم وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للتنس الذي عقد أمس بفندق جراند مروج بحضور مجلس ادارة الاتحاد وسبعة عشر ناديا من اعضاء الجمعية العمومية.

وشهد الاجتماع حضور سبعة عشر ناديا وهي الكامل والوافي ومجيس وظفار وقريات وبدية والرباط والسويق ومصيرة والوحدة وصلالة ونادي عمان والاتفاق ونزوى والمصنعة وصحم والطليعة والمضيبي.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاتحاد العماني للتنس خالد العادي بأعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على التواجد والمشاركة في هذه الاجتماع وثمن خلال كلمته الجهود التي بذلها الوزير السابق للشؤون الرياضية خلال الفترة الماضية وتمنى كل التوفيق والنجاح لصاحب السمو السيد ذي اليزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضية والشباب مع توليه قيادة قطاع الثقافة والرياضة والشباب.

ومددت عقد الجمعية العمومية للمجلس حتى موعد إقامة الانتخابات القادمة والتي ستكون خلال منتصف شهر مايو وياتي هذا التأجيل وعقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية بسبب طلب الوزارة تاجيل الانتخابات في الفترة الحالية بسبب الاوضاع الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وشهد الاجتماع مناقشة جيدة من اعضاء الجمعية العمومية، حيث سجل نادي صحم اعتراضا على انعقاد الجمعية العمومية لاختلاف تاريخ الانعقاد والاعلان وتم تسجيل هذا الاعتراض وتم حل هذه الاشكالية من قبل الجمعية العمومية بسبب الاوضاع الراهنة التي تمر بها السلطنة والعالم اجمع وخطأ في المراسلات من قبل الاتحاد.

واشار ممثل نادي مصيرة الى عدم وجود نص صريح بالتأجيل من قبل الجمعية العمومية والذي يأتي تماشيا مع التوجه العام والوضع الراهن وهذا ما كان حاضرا وتم مناقشته في الجمعيات العمومية السابقة للاتحادات الرياضية.

وثمن ممثل نادي صلالة جهود الاتحاد والجمعية العمومية وتمنى ان يخرج الاجتماع بالصورة المثالية وتحقيق الاهداف الذي عقد من اجلها وتطرق كذلك لدور الجمعية العمومية في تسهيل مهام الاتحاد.

وطالب ممثل نادي الاتفاق من اعضاء الجمعية العمومية تفويض عدد من الاندية لمناقشة التقرير الاداري والمالي واختيار مدقق الحسابات وثمن المجلس هذه الثقة وتم تشكيل فريق لمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية المكون من ممثل نادي مجيس وناديي الاتفاق والنصر.