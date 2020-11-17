دوري الأضواء ينطلق 17 والدرجة الأولى 19 ديسمبر القادم

سعيد البلوشي : تأجيل البت في مسابقات المراحل السنية والتنسيق جار لاستكمال استعدادات المنتخبات الوطنية

شبيب الحوسني : الموسم القادم يحمل العديد من التحديات ونسعى لتجاوزها بنجاح

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي :

عقد الاتحاد العماني لكرة القدم ممثلا برابطة الدوري، مؤتمرا صحفيا مساء أمس للكشف عن الاستعدادات للمسابقات المحلية خلال الموسم القادم 2020/2021، وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد السيب مقر اتحاد الكرة وبحضور عدد من ممثلي أجهزة الاعلام المختلفة ، وفي بداية المؤتمر اشاد الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم سعيد بن عثمان البلوشي بالجهود التي قام بها اتحاد القدم لتجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) ، من خلال استكمال الجولات المتبقية للموسم الماضي 2019/2020، والاستعداد لإقامة نهائي الكأس الغالية، بالإضافة الى الجاهزية للموسم القادم 2020/2012. كما أعلن الأمين العام عن موعد انطلاق دوري الأضواء في 17 ديسمبر القادم أي بعد حوالي شهر من الآن، على ان ينتهي في العشرين من مايو 2021، البلوشي أضاف أيضا ان دوري الدرجة الأولى سوف ينطلق في 19 من ذات الشهر وينتهي في 28 أبريل 2021 .

المراحل السنية

فيما شدد الأمين العام لاتحاد القدم على عدم إلغاء دوري المراحل السنية، نافيا بذلك ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث قال البلوشي ان دوري المراحل السنية يحظى بأهمية بالغة لدى مجلس إدارة الاتحاد ، لما تمثله هذه الفئة من أهمية للأندية والمنتخبات الوطنية، ولكن نظرا للظروف الحالية، فإن الاتحاد ارتأى تأجيل البت في موعد انطلاق دوري المراحل السنية حتى مطلع العام القادم وذلك للتعرف أكثر على ملامح المرحلة القادمة مثل كيفية سير المرحلة الدراسية وتطورات جائحة كورونا، وما يصاحبها من تحديات او فرص مواتية لسريان الدوري بكل سلاسة واريحية .

تكريم المراحل السنية

سعيد البلوشي كشف أيضا عن مبادرة تبناها مجلس إدارة اتحاد القدم عبارة عن تكريم بعض الفرق المشاركة في دوري المراحل السنية وحققت المراكز المتقدمة حتى إعلان توقف الدوري بسبب الجائحة في منتصف مارس المنصرم، فالاتحاد وجد ان تلك الأندية وبراعمها بذلت جهدا يستحقون ان ينالوا عليه شرف التتويج والتكريم، الا ان الظروف حالت دون ذلك، لذا فأصبح الآن من الواجب تقدير الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

برامج المنتخبات الوطنية

ومن مبدأ الشفافية، تطرق الأمين العام الى ما يتم تداوله في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركة المنتخبات وتحديدا المنتخب الاول لكرة القدم بحكم أن لديه استحقاقات في نهائيات آسيا المقبلة وكأس العالم القادمة في قطر، حيث قال ان المباريات الودية للمنتخب الأول سوف تستكمل في مارس ويونيو القادمين ، وفي انتظار فترات ومواعيد الاتحاد الآسيوي، كما شدد البلوشي على ان الاتحاد لن يدخر جهدا في تجهيز المنتخبات الوطنية، الا ان في الوقت ذاته ذلك يتطلب تنسيقا مسبقا مع مختلف الجهات سواء الداخلية او الخارجية .

موسم مختلف

الشيخ شبيب بن هلال الحوسني مساعد الأمين العام لاتحاد القدم والقائم بأعمال المدير التنفيذي لرابطة الدوري، من جانبه أوضح ان الموسم القادم سوف يكون مختلفا عن سابقه نظرا لظروف الجائحة التي يعلم عواقبها الوسط الرياضي ومنها النهاية والبداية المتأخرة للموسمين الماضي والقادم ، بالإضافة الى العبء الذي سوف يشكله ضغط المباريات على المجمعات الرياضية التي لربما سوف تفتقر للصيانة اللازمة بسبب قصر الوقت بين المواجهة والتي تليها ، فهي سوف تستضيف منافسات دوري الأضواء ودوري الدرجة الأولى لضمان سلامة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإضافة الى الكم الهائل من الأعباء التي سوف تثقل كاهل اللجان المساعدة ، خاصة لجنة الطب الرياضي ومراقبي وحكام المباريات ، ولكننا سنعمل لتحقيق النجاح في نهاية المطاف ، الاتحاد وبالتشاور مع الأندية استقر على ادراج نظام جديد يضمن تواصل الدوري بصورة مشرفة، اذ سوف يلعب الدور الأول بنظام الدوري، وفي الشطر الثاني سوف يتم تقسيم الفرق على مجموعتين، المجموعة الأولى سوف تحوي الأرقام الزوجية اما المجموعة الثانية فسوف تحمل الأرقام الفردية ، الحوسني أكد على عدم وجود تغيير على مواعيد منافسات كأس جلالته.