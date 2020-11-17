قطاع الرياضة والشباب يجدد الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان في العيد الوطني الخمسين

حظي بالعديد من المكرمات السامية وساهم في رفع علم السلطنة عاليا خفاقا

فهد الرئيسي: السلطنة تستقبل عيدها الخمسين بتباشير النهضة المتجددة والممتدة وسط إنجازات متنوعة

سلطان الحوسني: فرصة طيبة لنجدد ولاءنا وطاعتنا لقائدنا المفدى وللوقوف على مآثر سلطاننا الراحل

طه الكشري: نجدد التزامنا بالعمل والعطاء لرفع علم السلطنة عاليا خفاقًا في مختلف المحافل الدولية

سعادة الإسماعيلية: 18 نوفمبر يحمل في طياته دلالات كبيرة ويحقق أسمى معاني الوطنية والانتماء والولاء

خولة الرواحية: مشاعر مختلطة بين الفرح والعزة ببلوغنا العيد الوطني الخمسين المجيد

فاطمة الفزارية: السلطنة شهدت العديد من التطورات في الخمسين عاما جعلتها في مصاف الدول المتقدمة

كتبت ـ زينب الزدجالية:

تتجدد مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ونحن نحتفل بالعيد الوطني الخمسين المجيد الذي يصادف يوم الثامن عشر من نوفمبر للنهضة العمانية التي أسس دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيَّب الله ثراه – بعد أن قطعت السلطنة شوطا كبيرا من التنمية في مختلف قطاعاتها ومنها القطاع الرياضي الذي حظي باهتمام كبير خلال الحقبة الماضية والذي سيستمر مع القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتكملة مشوار تطوير هذا القطاع الحيوي وتنمية قدرات الشباب العماني في مختلف الجوانب سواء الثقافية أو الرياضية أو الشبابية.

بعدما تواجدت الرياضة العمانية في مختلف المحافل الدولية والاقليمية والقارية ورفعت خلالها علم السلطنة خفاقا في تلك المحافل وتواجد شبابنا الرياضيون على منصات التتويج الذي جاء بفضل الدعم الكبير من قبل الحكومة الرشيدة.

قيادة باقتدار

قال فهد بن عبدالله الرئيسي مديرعام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: بداية نهنئ أنفسنا والشعب العماني الأصيل بحلول العيد الوطني الخمسين المجيد والذي تستقبله السلطنة هذا العام بتباشير النهضة المتجددة والممتدة وسط انجازات متنوعة في عيدها الخمسين وهنا أخص المجال الرياضي، فالخمسون عاما كانت حافلة بالعطاء على مستوى الوطن قادها وبكل اقتدار مولانا الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – ويواصل مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – حيث اكد في خطابه السامي أهمية المحافظة على هذه المنجزات وتطويرها من خلال العناية بالشباب فهم ثروة الأمم وحاضرها وأهم مواردها وهم حاضر الأمة ومستقبلها، وكذلك اكد في كلمته ضرورة الاستماع للشباب وتلمس احتياجاتهم والأخذ بيدهم، وتجلى ذلك بتولي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد حقيبة مهمة والتي تضم الثقافة والرياضة والشباب متمثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ونظرا لأهمية هذا القطاع فقد كانت نظرة جلالته ثاقبة في تولي سموه هذا المنصب المهم والذي يتطلع الجميع الى إعادة بلورة هذه القطاعات الحيوية والمهمة والتي تعنى بالشباب بجميع اطيافه وذلك من خلال ما تملكه هذه القطاعات من بنية اساسية متينة تستوعب جميع أفكار التطوير والإبداع والبنية الأساسية الرياضية ممثلة في المجمعات والمرافق الرياضية والثقافية بجميع المحافظات، ولا بد من إعادة النظر ومراجعة التشريعات الرياضية حتى تتواكب مع التطورات الدولية في جميع جوانبها الرياضية والثقافية والشبابية ونسأل الله التوفيق لصاحب السمو ولجميع منتسبي الوزارة في المرحلة القادمة والمهمة لبناء لبنة قوية لهذا القطاع المهم برؤية حديثة تتوافق وتنسجم مع رؤية عمان 2040.

تجديد الولاء

قال سعادة سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة بمناسبة حلول العيد الوطني الخمسين: أتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وانها لفرصة طيبة لنجدد ولاءنا وطاعتنا لقائدنا المفدى، وايضا للوقوف على مآثر سلطاننا الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وتعبيرا منا له على الوفاء والامتنان على ما قدمه للشعب العماني الأبي.

وأضاف الحوسني: إن ما شهدته السلطنة خلال الخمسين عاما من تطور كبير في مختلف القطاعات ومنها القطاع الرياضي والشبابي والثقافي والذي حظي باهتمام كبير من قبل مولانا جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ من اكمال البنية الأساسية للقطاع الرياضي والثقافي والشبابي من خلال الصروح الرياضية التي تتوزع في مختلف محافظات السلطنة والتي اصبحت جاهزة لاستقبال واستضافة مختلف البطولات وعلى مختلف الأصعدة والتي اصبحت جاهزة لتتماشي مع متطلبات واهداف رؤية عمان 2040.

رفعة وازدهار

صرح أمين سر اللجنة الأولمبية العمانية ورئيس الاتحاد العماني للسباحة طه بن سليمان الكشري قائلا: إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل بالذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد في لحظة متشبّعة بالوفاء والعرفان لباني نهضة عُمان مولانا الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وهي مناسبة مهمّة لتجديد العهد والولاء لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – للمضي قدمًا خلف قيادته السامية نحو نهضة متجدّدة تؤسّسُ لدوام الرفعة والتقدم والازدهار، مُستندة إلى أرضية تاريخية متينة وإرث غني ورؤية مستقبلية طموحة بسواعد وطنية تجمعها قيم سامية وتطلعات موحّدة لمزيد من الرقي والازدهار والنماء.

وبهذه المناسبة العظيمة، فإنه لشرف عظيم أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد على جلالته وعلى عُمان أفراح العيد الوطني المجيد أعوامًا عديدة ومديدة ستتواصل خلالها بلا شك الإنجازات الشبابية والرياضية والثقافية، مجدّدا التزامنا بالعمل والعطاء بما يحقّقُ رفع علم السلطنة عاليا خفّاقًا في مختلف المحافل الدولية كشواهد حضارية على نماء عمان وطموح شبابها وتمسكه بالثوابت الوطنية الراسخة. وكل عام وعمان (قيادة وحكومة وشعبًا) بألف خير ويُمن.

يوم محفور في الوجدان

قالت مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة سعادة بنت سالم الإسماعيلية: نبارك للشعب العماني بمناسة العيد الوطني الخمسين تحت قيادة قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – قائد مسيرة نهضة عمان المتجددة.

وأضافت الإسماعيلية: كل عام والثامن عشر من نوفمبر المجيد مناسبة محفورة في الذاكرة والوجدان، فهذا اليوم هو يوم يحمل في طيه دلالات كبيرة، ويحقق أسمى معاني الوطنية والانتماء والولاء الذي يشهد له منذ قيام نهضتنها المباركة في العام 1970، فهي نهضة عريقة وممتدة ونظرا لأهمية هذا اليوم الميمون على كل عماني، فإن ألسنتنا تلهج اليوم بالدعاء لباني نهضتنا المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه. كما أن مشاعر الفرح تدفعني أن أتمتم بأجمل العبارات وأقول: “كل عام وحبيبتي عمان تعانق السماء مجدا، وتحضن السحاب فخرا، وعزا… دمتي يا بلدي حبا وعشقا“.

نعم انه اليوم الذي يترجم أسمى معاني العزة والشموخ التي بثها فينا مولانا جلالة السلطان الراحل – طيب الله ثراه ـ وندعو الله العلي القدير أن يوفق مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن يسدد على الخير خطاه، فمنذ قيام النهضة فقد أعطيت المرأة في سلطنة عمان حقوقها قبل أن تطلبها وتم تمكينها في مختلف المجالات منها الرياضية والثقافية والصحية.

وعند الحديث عن المرأة الرياضية، فنحن نتحدث وبكل فخر بأنها وصلت بفضل الإيمان بقدراتها وبحقوقها التي أعطتها الحكومة لها مما دفعها الى الإنجاز والاستمرارية في العطاء، فاليوم تجد العمانية تتنافس في مختلف المضامير الدولية. كما أنني أرجو من الله أن يوفقها في مشوارها الأولمبي والتي نتمنى أن تحصل على أول ميدالية تسجل للسلطنة بإذن الله تعالى.

الرياضية العمانية مستمرة في الأعوام القادمة بنظرة جديدة وخطى ثابتة من خلال تواجدها في مختلف الأوجه الرياضية كلاعبة وادارية وحكمة.

مشاعر مختلطة

قالت خولة بنت راشد الرواحية ـ عضوة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث: نهنئ السلطنة بعيدها الخالد ونهنئ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في يوم العيد وهي مشاعر مختلطة بين الفرح والعزة ببلوغنا الخمسين.

وأيضا هو استبشار بالقادم الأفضل والمشرق بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – حيث حظيت الرياضية العمانية باهتمام سامٍ من لدن مولانا الراحل منذ العام ١٩٧٠وامتد هذا الاهتمام في عهد نهضتنا المتجددة في العام ٢٠٢٠، والنساء في القطاع الرياضي حظين أيضا باهتمام كبير باعتبارهن جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل.

بدأت المرأة في القطاع الرياضي بخطى ثابتة وإن كانت بطيئة، ولكن طبيعي بهذا التوجه لا بد أن تسير بخطى ثابتة حتى يقبلها المجتمع لأنها تخص المرأة وثقافة مجتمعنا المحافظ، وهذا أمر مهم من أجل قبول رياضة المرأة بين الأوساط المجتمعية، ولله الحمد استطعنا خلال فترة من العمل الجاد أن نحقق ما كانت تسعى إليه حكومتنا الرشيدة في إعطائها الحق لنساء عمان بأن يمارسن الرياضات التي برعن فيها، وكان هذا الهدف من إنشاء قسم الرياضة النسائية سابقا بالوزارة وبعد ذلك تطورنا الى دائرة الرياضة النسائية..

حيث استطعنا من مواقعنا أن نطبق الأهداف التي رسمناها منذ بداية تسلمنا هذه المسؤولية الكبيرة، وبذلك عملنا على تشكيل خامات وكوادر نسائية خالصة وقادرة على المنافسة والحصول على مختلف النتائج في مختلف الأصعدة بالنسبة لرياضة الترايلثون منذ تشكيل اللجنة عندما صدر قرار بإنشاء اللجنة تماما لا توجد به مفاضلة أو مفارقة بين مقترحات اللجنة على اعتبار أن حق الممارسة للجميع، وبحكم توقف الأنشطة لم ننطلق في برامجنا التي كانت من المفترض ان ترى النور قريبا.

سعيدات جدا بما وصلنا إليه وما قدمته لنا السلطنة حتى نظهر بالشكل المشرف والذي ينم عن فكر تطويري لمختلف القطاعات المستدامة وتوافقا مع رؤية عمان 2040 وكل عام والشعب العماني بألف خير.

عمان الحديثة

قالت فاطمة بنت إبراهيم الفزارية رئيس مجلس إدارة قناديل المساء لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الرياضية ومتخصصة في التسويق الرياضي:

نجدد الولاء والطاعة وعظيم الامتنان لقائدنا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – بحلول العيد الوطني الخمسين للنهضة العمانية، التي شهدت السلطنة خلالها تطورات عديدة جعلت بلدنا في مصاف الدول المتقدمة، حيث وضع مولانا الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – منذ توليه الحكم في العام ١٩٧٠، على عاتقه بناء دولة وإنسان يفاخر بهما بين الأمم. فقد عاش طوال حياته من أجل رسم ملامح عمان الحديثة وتحقيق نهضة مباركة، تجددت بعطاءات جلالة السلطان المفدى هيثم بن طارق ـ حفظه الله وأمده بموفور الصحة والعافية.

فقد أكدت نهضتنا منذ قيامها في العام ١٩٧٠م وجوب الأخذ بيد شبابنا العُماني وتمكينهم من مختلف الحقول والقطاعات التي تسهم في رفعة وطننا الكريم والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.وما تحمله رؤية عمان ٢٠٤٠ هي بمثابة خريطة الطريق في كيفية التعامل مع التطورات الحاصلة وبناء الاستراتيجيات عليها أدلت بدلوها بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تعمل بكل جد وتفانٍ من اجل تحقيق الاهداف السامية التي وضعتها نصب اعينها طوال الفترة السابقة.