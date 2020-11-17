محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بداية من مواجهة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، والتي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقًا للبرنامج التدريبي.
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