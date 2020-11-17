محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في كأس مصر التي تقام يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بداية من مواجهة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، والتي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقًا للبرنامج التدريبي.