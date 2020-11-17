تصفيات أمم أفريقيا.. السودان يهزم غانا ويشعل صراع التأهل

فاز المنتخب السوداني على نظيره الغاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام عام 2022 بالكاميرون.

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 92، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصار قاتل وهام في مشوار التأهل لكأس الأمم. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب السودان للنقطة السادسة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد منتخب غانا عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة. وفي المجموعة الثانية عشرة تعادل منتخب بنين مع ليسوتو سلبيًا بدون أهداف.

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