تدريبات تأهيلية لـ السولية وهاني في الأهلي

وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.
وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة. ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
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