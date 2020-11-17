الرياضة

بن شرقي على مقاعد بدلاء المغرب أمام أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

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أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، تشكيل أسود الأطلس لمواجهة أفريقيا الوسطى، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون عام 2022.

وتواجد أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، على مقاعد البدلاء للمنتخب المغربي، والذي يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: عصام شباك - سامي مماي - نايف أكرد - سايس غانم

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عادل تاعرابت
 

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - أشرف حكيمي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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