وزير الشباب يتابع توصيات اجتماع الاتحادات الرياضية الأفريقية

أكد صبحي حرصه لمتابعة توصيات الاجتماع الماضي مع الاتحادات الرياضية الافريقية، مضيفًا ان الوزارة تعمل علي التنسيق الدائم والمستمر مع مختلف الهيئات الرياضية الوطنية والافريقية وفى مقدمتها اتحاد الاتحادات الافريقية من أجل تعزيز دعم التواجد المصري في الرياضة الافريقية الأمر الذى انعكس على زيادة عدد مقار الاتحادات الأفريقية بمصر والتي زادت من 14 إلى 37 اتحادا.
كما أكد في اللقاء ان رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترتكز على التقارب مع الأشقاء الأفارقة فى شتي المجالات فضلا عن الريادة التى تحظى بها المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الأفريقية فى شتي مجالات العمل الرياضي، وتوفير الدعم المستمر للاتحادات الأفريقية المتواجدة في مصر في إطار التحديات التي تواجهها مع العمل علي البحث عن آليات لزيادة الدعم لتلك الاتحادات.
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