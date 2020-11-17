ورصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير للمباراة.
في البداية قال محمد إبراهيم إنه يتوقع فوز مصر 2 صفر مصر مع أداء جيد من الفريق.
وأضاف كمال قنديل أن غياب صلاح والنني سيكون له تأثير على أداء الفريق، ولكن المنتخب المصرى يفعل ما بوسعه للوصول لأفضل النتائج ورفع علم مصر في نهاية المباراة.
وتوقع مصطفى حسن فوز المنتخب المصرى 3 /1 ، وصعوده لكأس الأمم الإفريقية.
وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس- وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا- بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنفوز إن شاء الله .. توقعات الجمهور لمباراة مصر وتوجو اليوم .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.