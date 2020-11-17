هنفوز إن شاء الله .. توقعات الجمهور لمباراة مصر وتوجو اليوم .. فيديو

تنطلق في السادسة مساء اليوم مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو على ملعب دى كيجيه في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها دولة الكاميرون ٢٠٢٢ .

ورصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير للمباراة.

في البداية قال محمد إبراهيم إنه يتوقع فوز مصر 2 صفر مصر مع أداء جيد من الفريق.

وأضاف كمال قنديل أن غياب صلاح والنني سيكون له تأثير على أداء الفريق، ولكن المنتخب المصرى يفعل ما بوسعه للوصول لأفضل النتائج ورفع علم مصر في نهاية المباراة.

وتوقع مصطفى حسن فوز المنتخب المصرى 3 /1 ، وصعوده لكأس الأمم الإفريقية.

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس- وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا- بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 .