صالة كمال شلبي تستعد لـ استضافة التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة

أكد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، أن العمل على قدمًا وساق لتصبح صالة الدكتور كمال شلبى بمقر النادى بالشاطبى على أتم استعداد لاستقبال مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة، والتي يشارك بها المنتخب الوطنى بالإضافة إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 29 نوفمبر.

وتعتبر صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما دعى الاتحاد المصرى لكرة السلة لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادي.

و سبق و عُقد اجتماع مؤخرًا بمقر النادى بحضور عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومدير التصفيات حازم الرجال أمين صندوق النادي و احمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد المصرى لكرة السلة والجهاز التنفيذي بالنادى، لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة ومدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام .