وتعتبر صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما دعى الاتحاد المصرى لكرة السلة لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادي.
و سبق و عُقد اجتماع مؤخرًا بمقر النادى بحضور عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومدير التصفيات حازم الرجال أمين صندوق النادي و احمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد المصرى لكرة السلة والجهاز التنفيذي بالنادى، لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة ومدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالة كمال شلبي تستعد لـ استضافة التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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