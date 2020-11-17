بدلاء منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة توجو، بعد قليل، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود الونش، وأحمد توفيق

خط الوسط: طارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، ومحمود تريزيجيه

الهجوم: أحمد حسن كوكا