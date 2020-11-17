بدلاء منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة توجو، بعد قليل، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون.
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود الونش، وأحمد توفيق
خط الوسط: طارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، ومحمود تريزيجيه
الهجوم: أحمد حسن كوكا
وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على حساب توجو في الجولة السابقة بهدفٍ واحد سجله محمود حمدي الونش.
ويجلس ضمن بدلاء منتخب مصر أمام توجو كل من:
محمد أبوجبل حارس مرمى - محمد بسام - محمود علاء - علي جبر - رمضان صبحي - حسام حسن - عبد الله السعيد - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - أحمد أبو الفتوح.
يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن جزر القمر الذي يتصدر الترتيب، بينما يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل توجو بنقطة واحدة.
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