بعد فوز السودان على غانا.. أحمد عيد يقصف جبهة المنتخب قبل مواجهة توجو

نشر أ حمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر".

وكتب أحمد عيد "السودان بتلاعب غانا وكسبوهم في آخر دقيقة وولعوا المجموعة ويستحقوا قدموا أداء نتيجة كويسة والكورة في أفريقيا وعمومًا مفيهاش كبير واخدين بالكو يا إللي نايمين في ميه البطيخ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:

- صح كلامك يا أخطر خطير .

- ‏‎مهاجم السودان محمد عبد الرحمن الغربال واد لعيييب ياريت ييجى مكان مصطفي محمد لو احترف.

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- ‏‎السودان عندهم مواهب كتير بسس للاسف زي كل حاجة ف بلدهم عشوائية رهيبة في ادارة المنظومة الرياضية.

وفاز المنتخب السوداني على نظيره الغاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام عام 2022 بالكاميرون.

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 92، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصار قاتل وهام في مشوار التأهل لكأس الأمم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب السودان للنقطة السادسة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد منتخب غانا عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.