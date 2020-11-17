موسيماني يتابع مباراة مصر والبرازيل بـإستاد القاهرة

يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس ‏مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي على الحديث مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.‏