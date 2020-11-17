موسيماني يتابع مباراة مصر والبرازيل بـإستاد القاهرة

يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي على الحديث مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
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