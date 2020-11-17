خصع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعه البيضاء
وواصل فتحي البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية امام النادي الأهلى فى نهائى دوري أبطال افريقيا يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى فتحي يواصل التأهيل فى نادي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.