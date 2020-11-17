أحمد الشيخ يشارك في مران الأهلي

شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وشارك الشيخ في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم التي اشتكى منها خلال مشاركته في المران وأبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية.
وخضع الشيخ لفحص طبي؛ للتأكد من جاهزيته قبل مشاركته اليوم وانتظامه بصورة طبيعية؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقًا للبرنامج التدريبي.
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