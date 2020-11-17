عصام الحضري يكشف سبب رفضه الانضمام إلى ZED

أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق اعتذاره عن الانضمام لنادي زد قبل بداية الموسم الجديد. وكان مسئولو زد أعلنوا أمس عن فشل المفاوضات مع عصام الحضري بشان ضمه لصفوف الفريق. ونشر الحضري على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "تشرفت بزيارة نادي زد بدعوة كريمة من أصدقائي في مجلس الإدارة وانبهرت بالمستوى الرائع الذي وصل له النادي خلال فترة بسيطة من إنشاءات ، وملاعب مجهزة بأفضل الإمكانات على الطريقة الأوروبية". واختتم: "وتناقشنا بشأن انضمامي للفريق لكنني اعتذرت لضيق الوقت ولإعداد الفريق بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم".

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