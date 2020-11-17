نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة سويسرا وأوكرانيا مهددة بالالغاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقرر إقامة مواجهة سويسرا وأوكرانيا، في مدينة لوسيرن السويسرية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، محل شك بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19- بين الأوكرانيين.
وقال الاتحاد السويسري، عبر "تويتر": "الكرة الآن في يد الاتحاد الأوروبي (يويفا) فيما يتعلق بمواجهة سويسرا وأوكرانيا".
وأضاف: "نحن في انتظار القرار الآن، وسنعلن عنه بمجرد أن نتعرف عليه".
وبعد 3 حالات إيجابية أخرى أمس الاثنين، تم فحص الفريق بأكمله والجهاز الفني للمنتخب الأوكراني مرة أخرى، هذه المرة كانت هناك 4 حالات وأمرت سلطات لوسيرن بالحجر الصحي على الفريق بأكمله.
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