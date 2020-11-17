نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يغيب عن الأهلي أمام سماد أبو قير للإيقاف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر عن المباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.
ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
وأضاف عبد الحفيظ خاصة بأن كهربا سيغيب عن المباراة يوم السبت المقبل بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة طلائع الجيش الماضية في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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