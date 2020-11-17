باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يحسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، موقفه النهائي من معروف يوسف، لاعب الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته الأخيرة، سواء بالبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق أو تجديد إعارته مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يجتمع اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء، عقب عودته من فترة إجازته، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع نهاية الموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في الحفاظ على خدمات معروف يوسف من خلال تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، خاصة مع اقتراب نهاية عقده، والأقرب التجديد لمدة موسمين آخرين والموافقة على إعارته من جديد.

وقد أنهى معروف يوسف فترة إعارته مع المقاولون العرب، خلال الموسم الحالي، بعدما انضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.