نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل.
واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.