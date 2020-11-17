نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.