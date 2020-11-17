نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الألماني جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسب علمًا بأن عقده الحالي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس الإيطالي لا يزال مهتماً بالتعاقد مع دراكسلر بعد أن حاول التعاقد معه في عام 2015.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات غير مكلفة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وقد يكون دراكسلر الصفقة الجديدة للسيدة العجوز.
وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يستطيع التعاقد مع دراكسلر بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي ورغم ذلك لم يتحرك يوفنتوس بشكل جدي حتى هذه اللحظة للتعاقد معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.