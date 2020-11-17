نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا يشيد بمشوار أسطورة الجزائر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الراحل محند شريف حناشي، الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل الجزائري، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 70 عاما بعد معاناة مع المرض.
وقال إنفانتينو في رسالة بعث بها إلى خير الدين زطشي رئيس اتحاد الكرة الجزائري، إن إرث وإنجازات حناشي داخل وخارج الملعب لن تنسى، وإن الجميع سيفتقدونه كثيرا.
وأضاف رئيس الفيفا أنه استقبل بحزن خبر وفاة حناشي، الذي مثل منتخب بلاده ثلاث مرات، ودافع طيلة مشواره عن ألوان نادي شبيبة القبائل وحقق معه العديد من البطولات قبل أن يصبح رئيسه عام 1993، ليقوده إلى الفوز بعشرة ألقاب على المستويين المحلي والدولي.
وأبدى إنفانتينو، نيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم، تعاطفه العميق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي شبيبة القبائل، وكذلك مع عائلة وأصدقاء وأقارب حناشي
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