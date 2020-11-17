نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وتوجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الربع ساعة الأولى من احداث مباراة مصر ونظيره منتخب توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. وشهدت الـ15 دقيقة الأولى هجوم واضح من منتخب توجو إلا أن الحارس محمد الشناوي ودفاع المنتخب نجحوا في إفساد جميع الهجمات حتي الآن. وكانت أبرز هجمات منتخب توجو عن طريق كرة عرضية رائعة على رأس مالابا سددها قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر. ثم تسديدة من سومو الجناح الأيسر لمنتخب توجو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وتوجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.