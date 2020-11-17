نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة يسجل الهدف الأول للمنتخب في شباك توجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المنتخب الوطني الهدف الأول في شباك نظيره منتخب توجو باللقاء الذي يجمع بينهما بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. جاء هدف المنتخب الوطني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 18 من الشوط الأول ليضع الفراعنة في المقدمة خارج الديار. حاول مدافع منتخب تشتيت الكرة إلا أنها وصلت إلى محمد مجدي أفشة الذي راوغ المدافع وسدد كرة أرضية رائعة بباطن القدم على يسار حارس مرمى منتخب توجو. وكان منتخب توجو هو المستحوذ على الربع ساعة الأولى في هجوم واضح على مرمي الشناوي إلا أن أفشة نجح في هز شباك الخصم ويضع المنتخب في المقدمة.

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