الرياضة

موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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