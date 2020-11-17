نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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