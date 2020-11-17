نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏