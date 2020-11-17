تصفيات أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تتعادل مع مدغشقر.. وأثيوبيا تفوز على النيجر

تعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب مدغشقر بهدف لمثلهما، في الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشر في تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون عام 2022.

افتتح فرانك كيسي التسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الخامسة عشر من ضربة جزاء، لكن أمادا عادل النتيجة لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 51، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب كوت ديفوار للنقطة السابعة في المركز الأول، ورصيد مدغشقر للنقطة السابعة ايضًا في المركز الثاني.

وأشعل المنتخب الأثيوبي صراع التأهل عن المجموعة ذاتها، بفوزه على منتخب النيجر بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيدهم لـ 6 نقاط في المركز الثالث.