الفراعنة يتوهجون أمام توجو .. تريزيجيه يضرب بالثالث .. فيديو

سجل منتخب مصر الأول لكرة القدم الهدف الثالث أمام مضيفه توجو في المباراة التى تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأحرز الهدف محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 52 من زمن المباراة ، عقب عرضية من الجانب الأيسر تابعها على الزاوية العكسية من الناحية اليمنى تريزيجيه بقدمه اليمنى فى شباك حارس توجو .

وافتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام مضيفه توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.

ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.