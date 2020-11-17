أسوان يضم مهاجم حرس الحدود لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان فى إتمام التعاقد مع محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد . ووقع محمد أسامة علي عقود انضمامه لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بحضور سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ومحمود سمكه إدارى الفريق . يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر ، وأحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام ، وتجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر ، وخالد وليد حارس مرمى وادي دجلة ، وأحمد سعيد أوكا ،لاعب وسط مهاجم فريق طنطا ، وأحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا ،ومحمد رجب قلب دفاع إنبي ،عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون ، خالد بسيونى وسط مدافع إنبي ،وأحمد خالد وسط مهاجم إنبي ،وعمرو ناصر مهاجم إنبي ،وعمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال

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