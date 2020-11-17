بثنائية أفشة ومحمد شريف .. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدما على توجو ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ومضيفه توجو بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التى تجمع بينهما

افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام مضيفه توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.

وبات هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة. ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك. ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد شريف في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال المواجهة التي تشهد تواجده لأول مرة بقميص الفريق ويشارك محمد مجدي أفشة أساسيا مع المنتخب في مواجهة توجو كصانع ألعاب الفريق، حيث فضّل المدير الفني حسام البدري الدفع به بدلا من عبدالله السعيد، الذي بدأ المباراة السابقة في القاهرة بالجولة الثالثة. يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.

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