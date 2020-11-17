أشرف صبحي يتفقد مركز الطب الرياضي التخصصي بمدينة نصر

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم بجولة بمركز الطب الرياضي التخصصي بمدينة نصر، يرافقه الدكتور خالد مسعود وكيل الوزراة ورئيس الادارة المركزيه للطب الرياضي والدكتورة هبةالله عبد الرازق المشرف العام علي المركز. وتفقد وزير الشباب والرياضة، سير العمل فى العيادات الخارجية و أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل والعلاج المائى والقياسات الفسيولوجيه والاسنان والعظام والباطنه والقلب والمعمل، وكذلك حمام السباحة. ووجه صبحي بضرورة تعميم هذه القياسات والاستفادة من المركز للاعبي المنتخبات القومية لكرة القدم وأيضا حكام كرة القدم علي مستوي الجمهورية والحكام الدوليين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بكافة عناصر المنظومة الرياضية خاصة الطب الرياضى وأهميته فى دعم المنظومة الرياضية المصرية.

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