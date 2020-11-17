تصفيات أمم أفريقيا.. ساسي ومعلول يزينان تشكيل تونس لمواجهة تنزانيا

كشف منذر بالكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن تشكيل منتخب نسور قرطاج لمواجهة نظيره المنتخب التنزاني، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في الكاميرون عام 2022. وجاء تشكيل منتخب تونس لمواجهة تنزانيا كالآتي: في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى خط الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر خط الهجوم: سيف الدين الخاوي - يوسف المساكني - وهبي الخزري ويشارك الثنائي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، مع منتخب تونس في التشكيل الأساسي ضد المنتخب التنزاني في مباراة اليوم. ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول في المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب التنزاني المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

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