محمد شريف يضرب توجو بالهدف الثاني في تصفيات أمم إفريقيا .. فيديو

سجل منتخب مصر الأول لكرة القدم الهدف الثاني أمام
سجل الهدف محمد مجدي أقفشة فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب تسديدة مميزة أرضية على يسار حارس توجو.
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، حيث فاز مرة وحيدة وتعادل مرتين ولم يخسر، بينما تحتل توجو المركز الأخير في المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل مرة وحيدة وخسر مباراتين، فيما سجل هدف واستقبل 3 آخرين بينما
وانتصر منتخب مصر على نظيره توجو في المباراة الماضية بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش من ضربة رأسية.
سجل منتخب مصر هدفين واستقبل آخر بالمجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا.
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