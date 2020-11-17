دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشتاوي بعد تألق محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب المصري في مباراة اليوم أمام توجو وصناعة الهدف الثاني وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏جووووووووووووووووووووووووول التاني عن طريق محمد شريف اسيست الشناوي ولادنا هيجيبوا توجو في شوال" و" ‏يعتبر الشناوي هو اللي جاب الجول ربنا يحفظك يا ابني ". وقال أخرون "‏و الواد الشناوي بقا اللي ايه دا اللهم احفظنا حيطه مبيعديش منه حاجه ولا فوق ولا تحت ولا الهوا" و" ‏محمد الشناوي واشرف بن شرقي اللي يكسب يوم ٢٧ ياخد احسن لاعب داخل القاره".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشناوي يتصدر تويتر بعد أسيست الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.