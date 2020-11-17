دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصر_وتوجو بعد تقدم مصر بهدفين أحرزهما محمد مجدي أفشة ومحمد شريف. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#مصر_توجو الحمد لله ان شاء الله النقاط مصرية" و "‏انا اكتشفت انى بشجع المنتخب لما لعيبة ‎#الاهلى هما اللى يلعبوا ‎#مصر_توجو". وقال آخرون "‏الجوووول التاني ربنا كتبلك عمر جديد يا ‎#حسام_البدري ‎#توجو ‎#مصر ‎#مصر_توجو" و"‏لا المنتخب فعلا واقف على رجله تكتيكيا ‎#مصر_توجو ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج #مصر_وتوجو يتصدر تويتر بعد تقدم الفراعنة بهدفين فى الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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