وقال آخرون "الجوووول التاني ربنا كتبلك عمر جديد يا #حسام_البدري #توجو #مصر #مصر_توجو" و"لا المنتخب فعلا واقف على رجله تكتيكيا #مصر_توجو ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج #مصر_وتوجو يتصدر تويتر بعد تقدم الفراعنة بهدفين فى الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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