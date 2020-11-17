جمعية اللاعبين المحترفين تدعم مبادرة لا للتعصب

تؤكد جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني دعمها الكامل لمبادرة " لا للتعصب " التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر على هامش الكلاسيكو المصري التاريخي المرتقب بين ناديي الأهلي والزمالك المقرر له في السابع والعشرين من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأكدت الجمعية في بيانها أنها تثمن مبادرة وزير الشباب والرياضة وتضع كافة إمكانياتها تحت خدمة المبادرة ، تدعو كافة المؤسسات للعمل معا وفي مقدمتها جمعية اللاعبين المحترفين على دعم المبادرة واستغلال الحدث الكبير الإستثنائي سواء بإقامة أول مباراة نهائية للبطولة في القاهرة بخلاف خوض الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية النهائي الأول في التاريخ بينهما على اللقب الكبير .

و تجدر الإشارة إلى أن مشروع مبادرة نبذ التعصب تتطلب السير قدما في المرحلة المقبلة لإستمرارها وشمولها كافة الأندية الجماهيرية في المرحلة المقبلة كخطوة أولي لإعادة الحياة للمدرجات المصرية في كرة القدم بشكل مثالي الفترة المقبلة وإعلاء قيم الرياضة والتعاون والإنتماء بدون تعصب .

وتشدد الجمعية على إنها كانت من الجهات التي وضعت بذرة نبذ التعصب بمشاركة رابطة النقاد الرياضيين "فبراير 2019 " تحت عنوان – نبذ التعصب والفتن – وحققت نجاحا كبيرا وقتها .

وأخيرا تتوجه الجمعية بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة ما تحقق من إنجازات رياضية على مدار السنوات الستة الأخيرة وتؤكد عملها الدائم في خدمة الرياضة المصرية .