مرتضى منصور يرحب بلقاء سوبر وادي النيل أمام الهلال السوداني

وافق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني. يأتي هذا خلال زيارة وفد من نادي الهلال السوداني للمستسار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مكتبه بمقر النادي. وكان في استقبال الوفد من اسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وعلاء مقلد أعضاء المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى. ويتكون الوفد من هيثم الصوباط رئيس الوفد وقنصل السودان السيد سهيل والمكتب الاعلامى بنادي الهلال. وقام المستشار مرتضى بتقديم درع النادي إلى الوفد السوداني و كذلك أهدي رئيس البعثه درع نادى الهلال إلى المستشار مرتضى منصور. ورحب المستشار مرتضى منصور بالوفد السوداني مؤكدا أن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر. يذكر أن فريق الهلال السوداني سيعسكر في القاهرة لمدة ١٥ يوما ويلعب مع فريق طلائع الجيش مباراة ودية يوم الخميس المقبل.

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