نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواندا تتعادل مع الرأس الأخضر بتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل المنتخب الرواندي مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر سلبيًا، في المباراة التي جمعت المتتخبين اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

وتغلب المنتخب الرواندي على طرد لاعبه علي نيونزيما في الدقيقة 28 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وحصد نقطة التعادل لتكون النقطة الثانية له في التصفيات حيث يتذيل المجموعة بفارق نقطتين خلف كيب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد عشر نقاط علما بأنه ضمن التأهل للنهائيات بغض النظر عن هذه الصدارة وذلك في ظل استضافة بلاده للنهائيات المقررة في 2022 .