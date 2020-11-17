التعادل يحسم موقعة كوت ديفوار ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة منتخبي مدغشقر وكوت ديفوار، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم اللثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى سبع نقاط ويتفوق منتخب مدغشقر بفارق الأهداف فقط.

وأنهى المنتخب الإيفواري (الأفيال) الشوط الأول لصالحه بهدف سجله فرانك كيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني ، تعادل إبراهيم أمادا لمنتخب مدغشقر بهدف في الدقيقة 51