نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرباط و الأنوار يمطر شباك غزل بورسعيد بخماسية .. وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار على نظيره غزل بورسعيد بخماسية مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأول ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

نجح اللاعب زياد تيسير في ادراك الهدف الأول خلال الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني أحرز رباعية عن طريق اللاعبين محمد المصري هدفين و هدف واحد لكل من أحمد حسن و كريم رشوان .

تعد تلك المباراة هي الودية الأولى لفريق الرباط استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث تحت قيادة ابراهيم العربي ، أما الغزل فيستعد للموسم الجديد من دوري القسم الرابع تحت قيادة هشام النقيب