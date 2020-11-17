الرباط و الأنوار يمطر شباك غزل بورسعيد بخماسية .. وديا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار على نظيره غزل بورسعيد بخماسية مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأول ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .
نجح اللاعب زياد تيسير في ادراك الهدف الأول خلال الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني أحرز رباعية عن طريق اللاعبين محمد المصري هدفين و هدف واحد لكل من أحمد حسن و كريم رشوان .
تعد تلك المباراة هي الودية الأولى لفريق الرباط استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث تحت قيادة ابراهيم العربي ، أما الغزل فيستعد للموسم الجديد من دوري القسم الرابع تحت قيادة هشام النقيب
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