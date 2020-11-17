السودان تحقق فوزًا قاتلًا على غانا بتصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب السوداني فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب غانا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء ضمن مناسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية.
ويدين المنتخب السوداني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد عبد الرحمن الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المنتخب الغاني عند تسع نقاط في صدارة الترتيب.
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