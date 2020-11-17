نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تضرب توجو بالهدف الثاني عبر محمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد شريف لاعب المنتخب المصري الأول، الهدف الثاني للفراعنة أمام توجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأحرز محمد شريف أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر، في أول ظهور رسمي له مع المنتخب المصري.