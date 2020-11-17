نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تضرب توجو بالهدف الثاني عبر محمد شريف في المقال التالي
وأحرز محمد شريف أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر، في أول ظهور رسمي له مع المنتخب المصري.
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