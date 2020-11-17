نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو جودة " لاعب الحمام في صفوف حرس الحدود رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الحمام علي إنتقال مهاجم الفريق محمود أبو جودة لصفوف حرس الحدود رسميا وقام اللاعب بالتوقيع لفريقه الجديد بعد الحصول على الإستغناء الخاص به .

يذكر أن " أبو جودة " قد لعب موسما واحدآ لنادي الحمام تألق فيه بشدة مع الفريق فلفت إليه الأنظار بشدة مما دفع أكثر من نادي للرغبة في الحصول على خدماته حتى حسم حرس الحدود الصفقة لصالحه .

محمود أبو جودة من مواليد 1997 وكان من ناشئين مصر المقاصة وإنتقل لفريق الإسماعيلي قبل أن ينتقل الموسم الماضي لنادي الحمام بناء على رغبة أحمد فكري الصغير حينها لعلمه بقدرات اللاعب اثناء تدريبه في الإسماعيلي.

ويستعد فريق الحمام بقوة لمنافسات الدوري الذي سينطلق في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بلقاء الجزيرة في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد ، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية وسيختتم مبارياته الودية غدا بلقاء سبورتنج السكندري للإطمئنان على حالة الفريق الفنية والبدنية في الفترة الحالية والاستقرار بشكل كبير على العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها في مباراة الجزيرة القادمة.