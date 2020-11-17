نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يضم ظهير نادي مصر استعداداً للموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي كوكاكولا في الحصول على توقيع اللاعب أحمد محسن ظهير ايسر نادي مصر، في حضور محمد عبدالله، المدير الفني للفريق، وذلك في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني 2020-2021.
وكان فريق كوكاكولا قد فاز على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضي، بملعب الشرطة، وسجل أهداف اللقاء، محمد جمال من ركلة جزاء، وابراهيم الششتاوي الوافد الجديد من سوهاج، من ضربة رأس متقنة، وسجل كوكاكولا هدفا من ركلة جزاء، وإختتم عرفة السيد أهداف اللقاء لإتحاد الشرطة.
كما تعادل فريق كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهما في المباراة التى اقيمت بينهم على ملعب البلاستيك، واحرز هدفي كوكاكولا اللاعب احمد سقراط.
ويستعد كوكاكولا لملاقاة بتروجيت في الجولة الأولى من مباريات الاسبوع الاول لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني.
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