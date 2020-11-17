نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة نادي مصر في الكأس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، للتدريبات الجماعية للابيض بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة "إف سي مصر"، يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.
وشارك "أوباما"، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي.
وليعود اللاعب لقائمة الفريق في المباريات المقبلة، بعد جاهزيته على المستوى الطبي.
ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة نادي مصر في الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.