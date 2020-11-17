نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية ينافس إيفرتون على نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أشبيلية الإسباني اقتحم سباق التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني الذي لا يعيش أفضل لحظاته مع الملكي.

وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية جولين لوبيتيجي المدير الفني لأشبيلية أعرب عن رغبته في العمل مع إيسكو مرة أخرى بعد أن عمل معه في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي أشبيلية لا يمتلك الأموال اللازمة للتعاقد مع إيسكو ولكنهم على إستعداد للتعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيفرتون الإنجليزي يرغب هو الآخر في التعاقد مع إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الحالي وريال مدريد السابق.