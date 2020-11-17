نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك توجو في المقال التالي
جاء الهدف في الدقيقة 52 من ضربة ثابتة نفذها أيمن أشرف وارسلها طويلة داخل منطقة جزاء توجو وصلت لتريزيجيه الذي سددها ببراعة داخل الشباك.
وكان محمد مجدي أفشة ومحمد شرف قد سجلا الهدف الأول والثاني للفراعنة في شباك المنتخب التوجولي.
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