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أحمد جودة - القاهرة - وديا.. كفر البطيخ يفوز على دمياط بثنائية

فاز فريق الكرة الأول بنادي كفر البطيخ على نظيره فريق دمياط بنتيجه ٢/١ ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

نجح فريق كفر البطيخ في المبادرة بالتهديف فاحرز لاعبه احمد قاسم الهدف الأول ، لكن سرعان ما احرز دمياط هدف التعادل ، وبعدها احرز محمد سالم الهدف الثاني لكفر البطيخ .

هذا وقد انتهى اللقاء بفوز كفر البطيخ تحت قيادة المدير الفني ميدو الدبسي ، كما يستعد دمياط للموسم الجديد من دوري القسم الثالث .