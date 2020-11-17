نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - صرف مسئولو الأهلي النظر عن التعاقد مع محمد فاروق نجم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي أن محمد فاروق أصبح خارج حسابات المارد الأحمر بسبب عدم الاتفاق.
ويدرس مسئولو الأهلي البحث عن التعاقد مع صفقة أخرى من صفوف براميدز وذلك حال انضمام أحمد الشيخ نجم الأهلي إلى براميدز في الفترة المقبلة.
ولم تحصل إدارة الأهلي على توقيع محمد فاروق في الأيام الماضية وأن الأنباء بشأن توقيعه للقلعة الحمراء غير صحيح، حيث يبحث مسئولو الأهلي موقفهم من الصفقة في الوقت الحالي.
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