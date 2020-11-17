فوز العراق على أوزبكستان 2-1 ودياً

فوز العراق على أوزبكستان 2-1 ودياًحول المنتخب العراقي تأخره بهدف أمام نظيره الأوزبكي إلى فوز 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح المنتخب الأوزبكي باب التسجيل عن طريق دوستونبيك خامداموف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ39، ورد "أسود الرافدين" بهدفين عن طريق مهند علي "ميمي" في الدقيقة الـ64 وعلي عدنان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ85.

ويلعب المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة، التي يتصدرها برصيد 11 نقطة، فيما يتصدر المنتخب الأوزبكي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.